Motociclista morre em violenta colisão contra carro em Castelo de Paiva

Um motociclista, com cerca de 40 anos, morreu numa violenta colisão entre a moto em que seguia e um carro, ao início desta manhã de sábado, em Castelo de Paiva. O condutor da viatura ligeira sofreu ferimentos considerados graves.O alerta foi dado, cerca das 06h30, para os bombeiros de Castelo de Paiva, para uma colisão rodoviária na estrada nacional 222, no lugar de Carangosa, Santa Maria de Sardoura.O óbito foi declarado, no local, pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Penafiel. A GNR de Castelo de Paiva e o Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação da GNR de Aveiro estão foram acionados .O corpo da vítima mortal vai ser levado para o instituto de medicina legal de Penafiel.