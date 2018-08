Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre em despiste de mota na Sertã

Acidente ocorreu às 16h17.

20:25

Um homem de 38 anos morreu esta sexta-feira na sequência do despiste de um motociclo, registado no concelho da Sertã, disse à agência Lusa fonte do Comando de Operações de Socorro de Castelo Branco.



De acordo com a fonte, o acidente ocorreu às 16h17, na localidade de Fonte Fria, freguesia de Castelo, concelho da Sertã, distrito de Castelo Branco.



No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Cernache do Bonjardim, com sete elementos e dois veículos, a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Avelar (concelho de Ansião) e a Viatura de Emergência Médica e Reanimação do Centro Hospitalar de Coimbra, bem como a GNR.