Homem morre em despiste em Viseu

O despiste de uma viatura na tarde deste domingo aconteceu em Valongo dos Azeites, São João da Pesqueira.

Por Patrícia Moura Pinto | 20:11

O acidente aconteceu na estrada nacional 229 e o alerta para o CDOS de Viseu foi dado às 15h49.



Quando os meios de socorro chegaram ao local depararam-se com uma vítima em estado grave e foi acionado o helicóptero do INEM.



Apesar das manobras de reanimação no local, o homem acabou por não resistir aos ferimentos e o óbito foi declarado no local pelo equipa médica do INEM.



No local estiveram 12 operacionais, apoiados por quatro viaturas e um meio aéreo.