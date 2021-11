Um homem de 64 anos morreu num despiste, seguido de colisão, na Estrada Nacional 103, em Vinhais, no distrito de Bragança.O alerta foi dado cerca das 09h00.Uma carrinha de caixa aberta despistou-se e embateu no veículo ligeiro. O condutor do carro ficou encarcerado. Foram efetuadas manobras de reanimação, mas óbito acabou por ser declarado no local.O helicóptero do INEM foi acionado para o local, mas acabou por não ser utilizado.