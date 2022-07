Homem morre em incêndio numa casa em Albufeira

Um homem de cerca de 65 anos morreu este domingo depois de um incêndio ter deflagrado no duplex onde vivia, no segundo piso de um prédio de apartamentos na Rua José Afonso, em Albufeira. O alerta foi dado às 02h23 por uma vizinha que está de férias em Albufeira.









O corpo da vítima estava no quarto, ao qual se acedia por umas escadas, a partir da sala, onde começou o fogo. O homem, que foi encontrado pelos Bombeiros Voluntários de Albufeira, foi retirado da habitação e alvo de manobras de reanimação por parte dos BVA e do INEM, mas sem sucesso.

O óbito foi declarado no local e o corpo transportado ao Gabinete Médico Legal. As causas da morte são desconhecidas, mas poderão ter resultado de inalação de fumos, facto que só poderá ser confirmado pela autópsia. O fogo foi rapidamente extinto pelos BVA, que tiveram de arrombar a porta. Houve danos na casa, nomeadamente na pintura, num sofá e ainda numa janela. A GNR esteve no local mas a investigação compete à Polícia Judiciária.