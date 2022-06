Incêndio num apartamento causa três feridos em Penafiel

Um fogo deflagrou esta terça-feira por volta das 17h00 num apartamento situado no segundo andar de um prédio em Penafiel.



Três homens ficaram feridos devido à inalação de fumo, mas apenas um foi transportado para o Hospital de Penafiel. No rés-do-chão do edifício situa-se o centro comercial Brasília, mas não houve necessidade de evacuar o espaço, nem outros apartamentos.





Ao Correio da Manhã, o adjunto André Rocha, dos bombeiros de Penafiel, deu conta de que o fogo começou na sala, mas as causas são ainda desconhecidas. A corporação esteve no local com 13 elementos e seis viaturas.Também a GNR foi chamada, bem como o Coordenador Municipal que esteve a avaliar a situação dos moradores.