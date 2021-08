Um homem, de 43 anos, morreu este domingo durante um passeio de mota com os amigos no lugar de Santa Comba, Sobreira, Paredes.



Segundo o que o Correio da Manhã conseguiu apurar, a vítima ter-se-á sentido mal, tendo uma paragem cardiorespiratória. Apesar de ainda ter sido socorrido pelos Bombeiros de Cête, o óbito foi declarado no local.





O alerta ocorreu cerca das 11h39.