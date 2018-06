Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre em queda do promontório da Nazaré

Vítima mortal, de nacionalidade brasileira, aventurou-se em área de risco e caiu.

Por Lusa | 18:02

Um homem de 37 anos, de nacionalidade brasileira, morreu esta quarta-feira na sequência de uma queda de cerca de 50 metros de altura, na zona a sul do promontório da Nazaré, informou a Capitania do porto local.



A vítima mortal, de nacionalidade brasileira, "aventurou-se para uma área de risco, por motivos desconhecidos, acabando por escorregar e cair para o mar", disse à agência Lusa o comandante da capitania do porto da Nazaré, Paulo Agostinho.



Segundo o mesmo responsável, "foi acionada de imediato a Polícia Marítima e uma embarcação para resgatar a vítima", à qual foram "efetuadas, sem sucesso, manobras de reanimação".



A vítima foi transportada para a Estação salva-vidas da Nazaré, onde a morte foi declarada pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).



A queda ocorreu às 15h14, quando o homem se encontrava naquela zona turística em companhia de familiares, entre os quais uma criança, aos quais foi prestado apoio psicológico.



Segundo o Comando de Operações de Socorro de Leiria (CDOS), no local estiveram quatro viaturas e nove operacionais dos bombeiros da Nazaré, a Polícia Marítima com uma embarcação e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).