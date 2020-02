Homem morre em rixa de trânsito na Amadora

Um homem, de 26 anos, foi morto à facada na sequência de um desentendimento relacionado com o trânsito na Cova da Moura, Amadora, na noite de sábado. De acordo com fontes da PSP, o alerta foi dado às 21h20 e dava conta de desacatos na rua do Chafariz, um pequena rua no centro daquele bairro.À chegada da PSP e do INEM, um homem foi encontrado inanimado no chão. Ainda foram feitas manobras de reanimação e a vítima foi transportada ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com vida. Deu entrada pelas 22h40, mas não resistiu e o óbito foi declarado às 23h15.Na origem do crime estará uma discussão entre a vítima e outras três pessoas. No meio da confusão, uma delas puxou de uma faca e desferiu um golpe que atingiu a vítima no peito, do lado do coração.De acordo com testemunhas, os envolvidos na rixa estariam embriagados. Fonte policial adiantou que os três suspeitos estão identificados, mas até ao final da noite de domingo não tinham sido detidos. A investigação está agora nas mãos da Polícia Judiciária.