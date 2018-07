Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre esfaqueado em Aveiro

PSP, Bombeiros e VMER estiveram no local.

00:08

Um homem de 38 anos morreu esta segunda-feira à noite, vítima de um esfaqueamento na rua do Prícipe Perfeito em Aveiro, segundo fonte do Comando distrital de Aveiro.



O óbito foi declarado no local. A PSP, bombeiros e VMER tomaram conta da ocorrência que já foi dada como encerrada.