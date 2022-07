Homem morre no hospital após desacatos com jovens causados por ruído

Um homem que terá sido agredido por um grupo de jovens na noite de domingo em Odivelas acabou por morrer no hospital. Eduardo Lourenço, de 65 anos, ter-se-á dirigido a um grupo que estava a fazer barulho no Jardim da Ribeirada.



Segundo a PSP, registou-se um desentendimento entre o homem e outras pessoas, tendo a vítima caído ao chão. De acordo com o relato de moradores da zona, foi inicialmente assistido por populares que chegaram ao local e depois pelos bombeiros e INEM.





O grupo com o qual ocorreram os desacatos desmobilizou do local antes da polícia chegar, não havendo para já ninguém identificado. Na altura, Eduardo Lourenço foi levado para o hospital de Santa Maria mas não resistiu. O caso deverá agora transitar para a alçada da Polícia Judiciária.