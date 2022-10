Uma simples discussão entre dois amigos, por motivos que ainda estão por apurar, terminou com um deles morto com um golpe de arma branca no pescoço, na esplanada do bar R25, no Jardim da República, em Santarém, à frente de dezenas de clientes. Segundo o CM apurou, o autor do crime, de 28 anos, estava já sentado numa mesa com uma rapariga, quando, pelas 00h10, chegou a vítima mortal, Hugo Pereira, de 31 anos, acompanhado por amigos.









