Homem multado a 134 km/h estava em batizado

É com indignação que António Pinto fala sobre o assunto. Confrontado com uma multa por excesso de velocidade, vê-se obrigado a pagar 120 euros e arrisca uma sanção de inibição de condução que pode chegar a um ano.Está a ser acusado de conduzir uma viatura de emergência quando estava num batizado.O caso ocorreu a 2 de março e só dois meses depois é que chegou a casa de António Pinto a multa por excesso de velocidade de um carro de emergência médica do INEM que circulava a 134 km/h, mais 57 km/h do que o permitido naquele tipo de estrada - IC17 - e que as autoridades registaram com a matrícula do Citroën XSara Picasso de António.O problema é que a viatura de emergência apanhada no radar tem uma matrícula muito parecida com a do carro de António. Muda apenas a última letra.É parecida, mas não é igual e António tenta agora anular a multa. Na esquadra da Póvoa de Santa Iria, área da sua residência, disseram-lhe que a única forma de contestar a multa seria através da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária."Não vou pagar nada, vou contestar e aguardar". Contactada pelo, a PSP reconhece um erro do sistema informático.