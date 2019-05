Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Multado por inventar passageiro a bordo

Caso caricato no Arizona, EUA.

09:16

No Arizona há ruas com vias exclusivas para veículos com vários ocupantes, o que leva alguns a fazer tudo para beneficiarem de vias mais desimpedidas.



A polícia local divulgou a fotografia de um condutor multado por levar... uma boneca no lugar do morto.