Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Motorista de autocarro faz inversão de marcha na autoestrada e lança o pânico

Vídeo mostra o veículo a parar literalmente o trânsito enquanto executa a manobra perigosa, na China.

18:30

Um motorista de autocarro lançou o pânico numa autoestrada na China ao fazer inversão de marcha em pleno trânsito. Ao perceber que o veículo era alto demais para passar por um pórtico de portagem, o homem "entupiu" as quatro faixas atravessando o pesado na estrada.



Um vídeo agora publicado no LiveLeak mostra que o condutor tomou a decisão de circular em contramão, colocando em perigo os seus passageiros e os dos veículos que, na altura, circulavam na via.



As imagens mostram o veículo a parar literalmente o trânsito enquanto executa a manobra perigosa. Há também condutores corajosos que continuam a tentar passar.



O vídeo termina com o autocarro a andar em contramão.