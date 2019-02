Homem mata taxista durante uma discussão no trânsito

Gustavo Correira encontrava-se alcoolizado.

A discussão durou apenas nove segundos e foi registada pelas câmaras de vigilância do local. De acordo com as imagens, o vendedor de automóveis saiu da sua viatura e dirigiu-se ao táxi, retirou uma arma debaixo da camisola e disparou.



Com a ajuda das imagens de videovigilância, a polícia identificou rapidamente o homicida que se barricou em casa com a mulher. Ao fim de cinco horas de negociação o homem acabou por se render.



Gustavo Correia acabou detido e este sábado foi presente a tribunal para interrogatório judicial, onde ficou decidido que irá aguardar julgamento em prisão preventiva.

Gustavo Correia, de 42 anos, matou Paulo Damião dos Santos, com 42 anos, após discutirem no trânsito. O suspeito aparentava estar alcoolizado e acabou matar o taxista, no Bairro do Bessa, na cidade brasileira de João Pessoa.Segundo o jornal G1, os homens seguiam na mesma viatura. Paulo dos Santos transportava Gustavo Correia porque este estava embriagado e não se encontrava em condições para conduzir. De acordo com o mesmo jornal brasilerio, o suspeito irritou-se com o tempo que o motorista levou a fazer uma manobra no trânsito e acabou por disparar três tiros sobre o taxista, colocando-se logo de seguida em fuga.A tragédia aconteceu esta sexta-feira.