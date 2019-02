Experiência tenta tornar queijos mais saborosos através da música

Produtor quer testar os efeitos da música no queijo Emmental.

O objetivo é testar o impacto da música no Emmental, um dos queijos mais famosos da Suíça. Beat Wampfler mostra centenas de círculos perfeitamente formados do clássico a amadurecer em fila. Veterinário de dia, mas produtor de queijo à noite, o amor de Wampfler pelo Emmental aumentou ao longo dos anos, e tornou-se no melhor produto que ele cultiva. Num canto da sua cave, nove caixotes de madeira abertos com rodas de Emmental dentro e pequenas colunas de música diretamente por baixo é onde acontece a experiência. Desde setembro, os queijos têm 'ouvido' desde Led Zeppelin a hip hop. O projeto - "Queijo Sonic: Experiência entre som e gastronomia" - mostra que o poder da música pode influenciar o desenvolvimento, as características e até o sabor do queijo.

Todos os produtores têm os seus truques para tornar os queijos apetitosos. Mas um estudo isento de um veterinário com o patrocínio da Universidade de Berna está a testar os efeitos do som na maturação do famoso ‘queijo suíço’.