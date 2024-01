Cidadão estrangeiro retido no Aeroporto de Lisboa foge para o telhado e obriga PSP a fechar zona

A Polícia de Segurança Pública (PSP) criou um grande perímetro de segurança na zona das chegadas do Aeroporto de Lisboa, esta segunda-feira, depois de um homem ter subido ao telhado.Trata-se de um cidadão estrangeiro que estava retido num espaço equiparado a Centro de Instalação Temporária (EECIT) do aeroporto. Osabe que o homem veio do Brasil com a TAP. A companhia aérea estava a tratar do processo para o mandar de volta para o Brasil mal aterrasse em Portugal mas o homem terá fugido através das condutas e conseguiu chegar ao telhado, pelas 11 horas.Seria deportado para Belo Horizonte a pedido das autoridades portuguesas.O homem terá subido ao telhado pelas 11 horas. No local estão vários elementos da PSP e os bombeiros sapadores de Lisboa.Esta situação não está a congestionar o tráfego aeroportuário. O acesso à zona está condicionado.