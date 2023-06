Um homem, com cerca de 30 anos, foi detido pela PSP na Portela de Sacavém, Loures, na posse de uma pistola municiada, que terá usado momentos antes para ameaçar os moradores de um prédio. A PSP foi chamada, pelas 19h25 de segunda-feira, a um prédio próximo do Cento Comercial da Portela.Uma mulher afirmava que dois homens tinham saído do imóvel, após ameaçarem pessoas com a arma. Os dois foram detetados minutos depois. A arma municiada estava dentro de um carro.