O Ministério Público do Seixal acusou um homem do crime de tráfico de droga. O arguido foi preso com estupefacientes pela PSP e solto por seis vezes, só ficando em prisão preventiva após a sétima detenção.





A acusação refere que o traficante atuava na zona de Corroios. A PSP conseguiu mesmo prova fotográfica dos crimes, apanhando-o a vender haxixe e cocaína a consumidores. O suspeito foi preso seis vezes na posse de droga e sempre solto pelo tribunal do Seixal. Só em fevereiro deste ano recolheu à cadeia e será agora julgado.