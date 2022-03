Ano e meio após um ataque à facada que deixou um estafeta de comida em estado grave, na Amadora, as autoridades continuam à procura do agressor. A PJ lançou um apelo público, com fotogramas de videovigilância, para tentar chegar à identidade do homem. Sabe-se que terá cerca de 1,75 metros de altura e entre 25 e 35 anos.