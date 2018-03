Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem que violou e matou a mãe na Madeira condenado a 25 anos de prisão

Tribunal decretou pena máxima para crimes de ofensa à integridade física, violação, roubo e homicídio.

14:44

O homem de 46 anos que violou e matou a mãe, na freguesia do Arco da Calheta, na zona oeste da ilha da Madeira, foi condenado, esta terça-feira, a 25 anos de prisão.



Os crimes ocorreram a 25 de março do ano passado, tendo o homem "atacado a sua mãe, na residência desta", casa onde pernoitava desde que havia regressado do Reino Unido, onde esteve emigrado.



Ao que foi apurado, o homem "apoderou-se, pela força física, dos brincos da mãe, tendo-a ainda esfaqueado, violado e provocado-lhe morte por asfixia", tendo no decurso das diligências policiais sido apreendidas "cerca de 140 gramas de canábis".



A vítima tinha 79 anos e o filho estava em prisão preventiva a aguardar julgamento. Foi acusado a pena máxima pelos crimes de ofensa à integridade física, violação, roubo e homicídio.