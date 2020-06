Homem resgatado após cair ao rio no Parque das Nações em Lisboa

Um homem foi resgatado após cair ao rio Tejo na zona do Parque das Nações, em Lisboa, na noite desta quarta-feira.De acordo com testemunhas ouvidas pela Polícia Marítima, a vítima ter-se-á atirado à água por causa de um telemóvel.O homem encontra-se neste momento a ser alvo de primeiros socorros no local. Desconhece-se para já o estado de saúde do mesmo.Em atualização