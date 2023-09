Mulher rouba arma a PSP e barrica-se após discussão com vizinho em São João da Talha

Uma mulher, com cerca de 60 anos, barricou-se num apartamento, na tarde desta terça-feira, e fez ameaças com uma arma que terá conseguido roubar a um agente da PSP, depois de uma discussão com um vizinho em São João da Talha, Loures.



Ao que o CM apurou, a mulher envolveu-se numa cena de pancadaria com um vizinho após uma discussão relativa a obras que estariam a acontecer naquele edifício.

A PSP foi chamada ao local. À chegada dos agentes, a mulher barricou-se dentro de um apartamento. As forças de intervenção especial foram chamadas para arrombar a porta.



Segundo moradores, os intervenientes da altercação foram detidos.