Após mensagens ameaçadoras entre a filha de Marco Gonçalves (‘Orelhas’) e familiares e amigos de Igor Silva - morto nos festejos do título do FC Porto, em 2022 -, uma discussão entre esta jovem e outra originou uma cena de pancadaria, pelas 05h00 deste sábado, no final da noite de S. João, na Rua Monte da Bela, junto à Corujeira, Porto.









