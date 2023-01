No espaço de apenas quatro horas, dois agentes da PSP do Comando de Lisboa foram agredidos. A primeira situação ocorreu pelas 22h00 de sexta-feira, na Avenida D. João V, na Damaia, Amadora. Um agente da esquadra local, à civil, deparou-se com um caso de violência doméstica. Ao intervir, foi agredido a murro e pontapé, com os atacantes a fugirem de seguida.









