Homem filmado a roubar bicicleta a criança em Almada

Menino de 10 anos estava no supermercado com o pai quando o velocípede foi furtado.

Por João Carlos Rodrigues | 15:19

Um homem foi filmado a roubar uma bicicleta a uma criança, esta segunda-feira de manhã, num supermercado na Charneca da Caparica, Almada.

O menino, de 10 anos, tinha ido com o pai ao supermercado ‘Boa Turma’ e deixou o pequeno velocípede junto à porta, tal como fazia normalmente. Mas quando voltou a bicicleta tinha desaparecido. O progenitor apresentou queixa na GNR e através das imagens de videovigilância foi possível perceber que a bicicleta tinha sido levada por um jovem de óculos escuros, boné, camisola azul e óculos escuros.

De acordo com os relatos feitos ao CM, o homem entrou no supermercado, comprou uma coca-cola e à saída esperou pelo momento certo para fugir sem ser detetado. Na altura conseguiu-o, mas foi tudo capturado pelo sistema de videovigilância do supermercado.