Homem rouba carro com bebé após rixa com condutor em Santa Maria da Feira

Uma rixa entre dois homens terminou com um deles a roubar um carro onde estava um bebé de 17 meses. A situação ocorreu na manhã de quinta-feira na Rua Comendador Sá Couto, em Santa Maria da Feira, sendo que o autor do furto sofreu um despiste alguns metros depois contra uma rotunda. Os dois homens foram identificados por elementos da PSP. O bebé não sofreu ferimentos.





A situação ocorreu por volta das 11h30. Um dos homens, com 45 anos, tentou atravessar a rua numa zona sem passadeira e nessa altura foi atingido de forma ligeira pelo condutor de um carro. A viatura parou um pouco mais à frente e o peão que tinha sido atingido começou a bater no carro e abriu a porta. O condutor saiu furioso para o exterior e agrediu o peão. Foi neste momento que o homem decidiu roubar o carro e arrancou. Sofreu um despiste pouco depois. No momento em que o suspeito roubou o carro, várias pessoas gritaram e alertaram para a presença da criança no banco de trás. O homem só terá dado conta do bebé já após o acidente.