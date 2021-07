Homem sofre ferimentos graves em acidente de trabalho em Santiago do Cacém

Um homem, de 65 anos, sofreu esta quarta-feira ferimentos graves num acidente de trabalho quando descarregava vigas de cimento de um camião em Santo André, concelho de Santiago do Cacém (Setúbal), revelou à agência Lusa a GNR.

Segundo a mês a fonte da Guarda, a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) foi contactada para averiguar as circunstâncias em que ocorreu o acidente.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que o homem foi atingido por uma viga de cimento, tendo sido transportado para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

O alerta para o acidente, que ocorreu em Foros da Quinta, na freguesia de Santo André, foi dado às 17:48, acrescentou o CDOS.

Foram mobilizados para o local bombeiros e viaturas da corporação de Santo André, além da GNR.