Homem sofre ferimentos muito graves na cabeça em rebentamento de foguete em Santa Maria da Feira

Um homem, com 37 anos, sofreu ferimentos muito graves, na cabeça, ao final desta tarde deste domingo, na sequência do rebentamento acidental de um foguete de grandes dimensões, em Santa Maria da Feira.O alerta foi dado, cerca das 19h30, para os bombeiros da Arrifana, para uma explosão de material pirotécnico, em Romariz, durante a festa local.A equipa da viatura médica de emergência e reanimação da Feira e a GNR foram acionadas para o local.A vítima foi levada, pelos bombeiros da Arrifana, em estado considerado crítico, para o Hospital de S. João, no Porto