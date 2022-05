Bebé de 7 meses ferido com estilhaços nas costas durante discussão entre os pais

Um bebé, com sete meses, ficou ferido, esta noite de sábado, na sequência de um episódio de violência doméstica, entre os pais, com cerca de 45 anos, em Santa Maria da Feira. No decorrer da discussão entre o casal, de nacionalidade ucraniana, a crianças sofreu ferimentos provocados por vidros partidas, tendo ficado com um dos estilhaços cravado nas costas. O pai do bebé também ficou ferido. Os progenitores foram identificados pela GNR de Santa Maria da Feira.O alerta foi dado, cerca das 22h30, para os bombeiros da Arrifana, para uma ocorrência relacionada com violência doméstica, na rua do Seixal, em Milheirós de Poiares.Uma equipa da viatura médica de emergência e reanimação da Feira, uma ambulância de suporte imediato de vida e uma equipa de psicólogos do INEM foram mobilizados para o local.A vítima masculina foi levado, pelos bombeiros da Arrifana, para o hospital da Feira. O bebé foi levado para o hospital de S. João, no Porto.