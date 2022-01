Uma menina, de 3 anos, sofreu queimaduras no rosto de primeiro e segundo grau, esta noite de terça-feira, depois de derramar sopa quente sobre o rosto, em Santa Maria da Feira.O alerta foi dado, cerca das 19h00, para os bombeiros da Arrifana, para um acidente doméstico, no bairo do Seixal em Milheirós de Poiares. A equipa da viatura médica de emergência e reanimação da Feira foi acionada.A vítima foi levada, pelos bombeiros de Arrifana para o hospital de Santa Maria da Feira.