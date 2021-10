Violenta colisão frontal faz dois mortos em Santa Maria da Feira

Dois homens, de 45 e 50 anos, morreram, esta madrugada de terça-feira, numa violenta colisão frontal, entre dois carros, em Santa Maria da Feira.No mesmo acidente, um outro homem, de 33 anos, ficou ferido com gravidade. As duas vítimas mortais seguiam na mesma viatura.O alerta foi dado, cerca das 02h00, para os bombeiros da Arrifana, para um acidente rodoviário, na EN1, na Malaposta.A GNR da Feira e de Lourosa foram mobilizadas. A equipa da viatura médica de emergência e reanimação da Feira foi acionada.O Núcleo de Investigação de crimes em acidentes de viação da GNR de Aveiro investiga as causas do acidenteA vítima foi levada, pelos bombeiros da Arrifana, para o hospital da Feira. Os corpos das duas vítimas mortais foram levados para o instituto de medicina legal da Feira.