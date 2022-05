Um jovem, de 14 anos, sofreu ferimentos graves, este sábado, na sequência de uma colisão entre a moto em que seguia e um carro em Arouca.O alerta foi dado, cerca das 19h30, para os bombeiros de Fajões, para um acidente rodoviário, em São Miguel do Mato.A vítima foi levada, pelos bombeiros de Fajões, para o hospital de S. João, no Porto, acompanhada pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação da Feira.A ambulância de suporte imediato de vida (INEM) de Arouca e a GNR estiveram, também, no local.