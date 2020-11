Homem sofre queimaduras graves ao adormecer junto a lareira em Montalegre

Um homem, de 46 anos, ficou em estado grave, ao final da tarde desta segunda-feira, em Pereira, Montalegre, depois de ter sofrido queimaduras. Tudo indica que o homem tenha adormecido junto a uma lareira e a sua roupa ter-se-á incendiado.

Segundo Hernâni Carvalho, Comandante dos Bombeiros Voluntários de Salto, "a vítima sofreu queimaduras de primeiro e de segundo grau no membro inferior, com 9% do corpo queimado".

A vítima foi assistida pelos Bombeiros de Salto, a ambulância SIV de Montalegre e depois transportada para o hospital de São João, no Porto.