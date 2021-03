Homem agride polícias na Amadora durante detenção por violência doméstica contra os pais

Um homem de 32 anos agrediu agentes da PSP na Amadora durante a detenção por violência doméstica.Segundo o comunicado da Polícia de Segurança Pública (PSP), o homem é suspeito de agredir os pais, "pessoas de idade avançada e com dificuldades de locomoção".Quando os agentes chegaram à casa do suspeito foram recebidos com agressões através de socos e pontapés. Tanto os polícias como o suspeito "receberem assistência médica por apresentarem hematomas e escoriações", pode ler-se no comunicado.O sujeito ficou com a medida de coação de termo de identidade e residência.