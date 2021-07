Um imigrante, de 31 anos, foi detido pela PSP no aeroporto de Lisboa quando tentou embarcar num voo com destino ao Médio Oriente com um comprovativo de teste negativo à Covid-19 que tinha comprado por 60 euros.O caso foi detetado quando o homem fazia o check-in e o documento que apresentou levantou suspeitas.Os agentes contactaram o laboratório que constava na declaração para apurar a autenticidade e comprovou-se que o homem não tinha feito qualquer teste.Foi libertado com termo de identidade e residência.