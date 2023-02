Um homem, com cerca de 50 anos, foi detido depois de tentar matar a mulher à facada ao final da tarde desta terça-feira na Ameixoeira, em Lisboa.Ao que oconseguiu apurar, o agressor terá atacado a companheira com 20 golpes no peito e na barriga.A vítima estava em casa com os três filhos e a sobrinha menores quando foi esfaqueada pelo marido. Foi a sobrinha que deu o alerta às autoridades.A mulher foi levada em estado crítico para o Hospital de Santa Maria, mas já se encontra estável.