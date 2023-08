Homem tenta matar a mulher com martelada na cabeça em Loures

Um homem de 59 anos tentou matar a mulher, de 52, com uma martelada na cabeça, no Prior Velho, Loures, sabe o. O crime ocorreu na manhã de terça-feira. O casal desentendeu-se, a mulher regressou para a cama e o homem ficou na sala. Pouco depois, reentrou no quarto, foi buscar um martelo à caixa de ferramentas que guardava debaixo da cama e, aproveitando que a vítima estava deitada de lado e de costas para ele, e atingiu-a com pelo menos um golpe na cabeça.O agressor foi detido pela PSP ainda no local. A vítima foi submetida a cirurgia e está internada no Hospital de São José, em Lisboa.