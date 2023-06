Homem manietado por civil após tentar roubar perfume e agredir funcionária de loja no Chiado em Lisboa

Um homem de 25 anos, que furtou um perfume e agrediu a funcionária da loja que o quis travar, foi manietado por civis e entregue sob detenção à PSP, na tarde de quarta-feira, no Chiado, em Lisboa.

Segundo explicou ao CM fonte da PSP de Lisboa, a polícia foi alertada, pelas 17h20, para o roubo com violência. O homem tentou subtrair um perfume no valor de 112 euros quando foi intercetado pela funcionária e por um popular que assistiu a tudo. Este homem acabou por manietar com ladrão contra o solo, usando técnicas de artes marciais.

Quando chegou ao local, a PSP deteve o suspeito.

A funcionária agredida, de 53 anos, foi assistida no local.