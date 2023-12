Um homem tentou tirar a arma a um agente da PSP da esquadra de Custóias no centro comercial NorteShopping, em Matosinhos.O incidente ocorreu há uma semana, quando o homem abordou o polícia por trás. O agente apercebeu-se e agiu com auxílio de uma colega.Após a sucedido, o homem, com registo anterior de problemas do foro psiquiátrico, foi conduzido ao Hospital de São João para uma avaliação psiquiátrica.