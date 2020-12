Homem tenta violar mulher à saída de bar nos Açores

Um homem, de 30 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por ser suspeito de tentar violar uma mulher, de 38, na Ilha de São Miguel, nos Açores.



O crime ocorreu durante a madrugada de sábado, num contexto de diversão noturna, "em que o agressor pediu à vítima para o conduzir ao parque de estacionamento, onde supostamente tinha o seu carro", lê-se no comunicado enviado pelas autoridades.

A nota da PJ avança ainda que o homem estava a levar a mulher para uma armadilha, com o propósito de a levar para um local ermo e, através da violência física, tentar manter práticas sexuais com ela, o que acabou por não acontecer uma vez que a vítima perdeu a consciência, levando o homem a fugir no carro da mesma, e abandonando o veículo uns metros depois.