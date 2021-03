Um homem de 32 anos, surpreendido pela PSP da Amadora quando estava a ser “extremamente violento” com os pais, de 79 e 78 anos, acabou por se virar à patrulha e agrediu os polícias com murros e pontapés. O tribunal libertou o agressor, que vive com as vítimas.









Segundo divulgou esta quinta-feira a PSP, os agentes deslocaram-se no domingo a casa da família, alertados para um caso de violência doméstica. Os idosos, com dificuldades de locomoção, estavam a sofrer abusos. O agressor virou-se aos polícias logo no hall do prédio. O homem e os agentes tiveram de receber assistência médica.