Homens fazem emboscada para roubar carros na Amadora

De arma em punho, dois jovens roubaram um carro nas imediações da Cova da Moura, Amadora, depois de fingirem estar feridos e a precisar de ajuda.O crime resultou e no dia seguinte voltaram a fazer o mesmo, agora com mais dois cúmplices. As vítimas foram ameaçadas de morte e obrigadas a entregar os veículos e todos os bens de valor. Um dos suspeitos, de 19 anos, foi agora preso pela Polícia Judiciária.Os dois roubos violentos, em dias consecutivos, ocorreram no início de agosto do ano passado. No primeiro caso, o detido e um comparsa, ainda não identificado, simularam estar feridos junto à estrada e fizeram sinal para um carro parar. O condutor travou a marcha, mas assim que saiu teve uma pistola apontada.A dupla entrou no carro e fugiu. A viatura foi encontrada no dia seguinte nas imediações do bairro.No dia seguinte voltaram a repetir o esquema, mas desta vez com mais dois ‘amigos’ e com a vítima a ser forçada a parar para auxiliar um dos ladrões que fingia estar caído no chão.Também este carro foi recuperado dias depois perto daquele bairro da Amadora.