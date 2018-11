Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homicida de jovem morto à facada nas Docas continua em fuga

PSP reforçou este sábado o policiamento na zona de diversão noturna, mas não foram registados incidentes.

09:33

As autoridades continuam à procura do homem que matou à facada Yuri Luís, de 22 anos, numa rixa devido a uma mulher, na madrugada de sexta-feira, nas Docas de Santo Amaro, Lisboa. A PSP reforçou este sábado o policiamento na zona de diversão noturna, mas não foram registados incidentes.



Yuri foi esfaqueado no peito e no abdómen, ainda foi levado ao hospital, mas morreu. O homicida foi visto a fugir de carro e perseguido pela PSP. Mas devido à condução perigosa do fugitivo, a polícia abandonou a perseguição. Amigos da vítima identificaram o homicida, que conhecia Yuri Luís. A PJ investiga.