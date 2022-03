Depois de na segunda-feira à noite ter ido à Base Naval do Alfeite, em Almada, deter os fuzileiros Cláudio Coimbra e Vadym Hrynko, de 22 e 21 anos, com indiciação suficiente para ligar ambos à morte violenta do agente da PSP Fábio Guerra, a Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa procura agora Clóvis Abreu.