Homicida português de 21 anos que estava em fuga foi detido em Espanha

La Felguera, no concelho de Langreo, nas Astúrias, que fugiu de um centro juvenil, no ano passado, onde cumpria uma pena, enquanto menor, pelo crime de homícidio.De acordo com o jornal espanhol El Comercio, o jovem já tinha sido localizado num bairro em La Felguera, em agosto do ano passado, mas conseguiu escapar depois de agredir violentamente um agente da autoridade.No momento da detenção foram apreendidas 16 notas falsas de dez euros. O detido foi novamente ecaminhado para o centro juvenil.