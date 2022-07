IC2 cortado entre Leiria e Pombal

O Itinerário Complementar (IC) 2 está esta quarta-feira novamente cortado ao trânsito, agora entre Matos da Ranha, no concelho de Pombal, e Boa Vista norte, em Leiria, devido a um dos incêndios que atingem este concelho, disse fonte da GNR.

Segundo o capitão Rui Costa, do Comando Territorial de Leiria da GNR, as alternativas para os automobilistas são as autoestradas 1 e 17, e a Estrada Nacional 109.

Aos automobilistas, Rui Costa pediu para que não escolham o IC2 seja qual o for o destino e que não tentem aproximar-se do fogo.