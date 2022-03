O autor do homicídio ocorrido na madrugada de sábado, no Bairro da Bela Vista, já está identificado, confirmou ontem ao CM João Bugia, diretor da Polícia Judiciária de Setúbal.O homicida continuava, no entanto, em fuga. Luís Graça, de 25 anos e conhecido por ‘Covinhas’, foi morto a tiro durante uma festa de aniversário. Vivia no concelho de Sintra e estava em casa de familiares.O atirador é da zona de Lisboa.