Cristiano, de 18 anos, conhecido pela alcunha de ‘moldavo’ por ser filho de imigrantes daquele país da Europa de Leste, encontrou o rival, da mesma idade, pelas 16h30 de quinta-feira. Estavam os dois com amigos e cruzaram-se na paragem do Metro Sul do Tejo (MST) da rotunda Centro-Sul, em Almada. As divergências antigas entre os jovens não demoraram a vir ao de cima.